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Бывший менеджер сборной России рассказал, какие запреты ввёл в команде Фабио Капелло

Бывший менеджер сборной России рассказал, какие запреты ввёл в команде Фабио Капелло
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Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин рассказал, какие запреты для игроков и персонала бывший главный тренер национальной команды Фабио Капелло.

— Каким запомнился Фабио?
— Глыба! Фигура мирового уровня. Очень мощный, харизматичный, где-то даже автократичный человек. Широкий кругозор. Он, кстати, тоже увлекался русской живописью. Кандинский — любимый художник. Балет Капелло любил, в Большой театр ходил. Но в работе Капелло в любой момент мог остановить тренировку, наорать. Мне кажется, футболисты даже побаивались Фабио немного, и возможно, им где-то это помешало.

— Конкретный пример приведёшь?
— Из-за стола встаём только вместе, когда все поели. Когда жили в Москве, Фабио запретил игрокам спускаться в лобби. Ещё Капелло ненавидел, когда футболисты в кепках ходили. Один раз Ваня Новосельцев такой приехал — он же всегда на моде был, неформал. Говорю: «Снимай от греха подальше, пока Фабио не увидел». У Капелло и с президентом РФС Толстых сложились очень сложные отношения. Вы же помните историю с контрактом, зарплатой? Наверное, они на что-то тоже влияли. Но отборочный-то цикл мы прошли блестяще! В очень сильной группе с Португалией уверенно заняли первое место, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.

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