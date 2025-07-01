Бывший директор Премьер-Лиги: надеюсь, в 2026 году тендер за телеправа РПЛ состоится

Бывший директор Премьер-Лиги Евгений Савин высказался о положении дел в сфере медиаправ в России на сегодняшний день.

— Сфера медиаправ в России сегодня гораздо более цивилизованная, чем лет пять назад?

— Сейчас это главная сфера моих интересов. Чего хочет лига? Подороже продать телевизионные права, чтобы распределить между клубами побольше денег. А у нас долгое время на этом рынке было всего один игрок. К 2022-му у «Матч ТВ» появились конкуренты — «Кинопоиск», Okko и так далее. Повышение конкуренции вызвало ажиотаж, а затем и рост стоимости телевизионных прав. Поэтому я с профессиональным интересом жду 2026 года, когда нынешний контракт подойдёт к концу. Я всё-таки надеюсь — и как болельщик, и как профессионал, — что на этот раз тендер состоится, и лиге удастся ещё эффективнее эти права реализовать.

Поверьте, РПЛ сегодня — очень важный продукт, чемпионат России хорошо смотрят. Безусловно, события, которые произошли после 2022 года — отстранение, Fan ID, — повлияли на интерес к футболу. Но все эти разговоры, якобы лига стала слабее, хуже, я не разделяю. Цифры посещаемости уже стремятся к доковидным показателям, а самое главное — есть интересный турнир. Два сезона подряд у нас потрясающая развязка. А уровень нашего футбола объективно может показать только участие в официальных международных соревнованиях как на клубном, так и на уровне сборных команд, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.