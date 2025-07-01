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Христо Стоичков не разделяет претензий футболистов к перегруженному календарю

Христо Стоичков не разделяет претензий футболистов к перегруженному календарю
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Обладатель «Золотого мяча» в составе «Барселоны» Христо Стоичков считает, что игрокам не стоит жаловаться на перегруженный календарь матчей. Ранее некоторые футболисты и тренеры выражали недовольство тем, что матчей стало слишком много.

«Они не жалуются на то, что зарабатывают € 20 млн в год. Раньше был толк во внутренних кубках — Испании, Англии, английской лиги. Благодаря победе в этих турнирах можно было попасть в еврокубки, но сейчас от Испании в Лиге чемпионов выступают шесть команд. То же касается Англии и Италии. Мне решительно непонятно, на что они жалуются», — приводит слова Стоичкова RMC Sport.

Этим летом проходит клубный чемпионат мира по футболу. Турнир завершится в середине июля.

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