Христо Стоичков не разделяет претензий футболистов к перегруженному календарю

Обладатель «Золотого мяча» в составе «Барселоны» Христо Стоичков считает, что игрокам не стоит жаловаться на перегруженный календарь матчей. Ранее некоторые футболисты и тренеры выражали недовольство тем, что матчей стало слишком много.

«Они не жалуются на то, что зарабатывают € 20 млн в год. Раньше был толк во внутренних кубках — Испании, Англии, английской лиги. Благодаря победе в этих турнирах можно было попасть в еврокубки, но сейчас от Испании в Лиге чемпионов выступают шесть команд. То же касается Англии и Италии. Мне решительно непонятно, на что они жалуются», — приводит слова Стоичкова RMC Sport.

Этим летом проходит клубный чемпионат мира по футболу. Турнир завершится в середине июля.