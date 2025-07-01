Защитник Максим Осипенко признался, что у него есть чуйка на голевые моменты

Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко отметил, что хорошо чувствует, когда нужно присоединяться к атаке. В понедельник «Динамо» одержало победу над ОФК в рамках Братского кубка со счётом 4:0. Один из голов забил Осипенко.

— Просто подключился, как всегда, прочувствовал момент. Бителло хорошо подал. Удачно попал опять‑таки. Тут надо чувствовать моменты, когда нужно бежать в атаку. У меня это получается, наверное.

— Чуйка имеется.

— Да, — заявил Осипенко в эфире «Матч ТВ».

О переходе Осипенко «Динамо» объявило 17 июня. С 2020 года Максим выступал за «Ростов». В последних сезонах он стал одним из ключевых игроков оборонительной линии южного клуба. Всего он провёл 171 матч в футболке «Ростова» и забил 26 мячей. СМИ сообщали, что за подписание Максима также боролись «Спартак» и «Зенит». Однако сам Осипенко выбрал «Динамо», где воссоединится с экс-тренером «Ростова» Валерием Карпиным.