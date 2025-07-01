Расписание матчей Братского кубка на 1 июля

Сегодня, 1 июля, пройдёт один матч Братского кубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня Братского кубка на 1 июля (время — московское):

Все матчи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля.

Интересно, что ЦСКА и «Партизан» уже встречались в этом календарном году. В марте они провели товарищеский матч, победителем которого стал коллектив из России. ЦСКА обыграл соперника со счётом 2:1.