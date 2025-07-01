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Тренер «Партизана» рассказал об интересе клуба к молодым футболистам ЦСКА

Тренер «Партизана» рассказал об интересе клуба к молодым футболистам ЦСКА
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Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич рассказал, что сербский клуб общался с ЦСКА по поводу возможного перехода некоторых молодых футболистов, а также высказался о бывшем наставнике армейцев Марко Николиче.

«Марко Николич — это тренер, с которым я уже долго общаюсь, у нас хорошие отношения. Классный тренер, который показал себя. Был разговор касательно определённых молодых футболистов ЦСКА, потому что у нас хорошие, братские отношения с ЦСКА», — сказал Благоевич в эфире «Матч ТВ».

«Партизан» примет участие в Братском кубке, который проходит с 30 июня по 5 июля. В этом соревновании также принимают участие московские ЦСКА и «Динамо» и ОФК. Сегодня, 1 июля, «Партизан» сыграет с армейцами.

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