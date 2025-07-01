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Гвардиола отреагировал на вылет «Манчестер Сити» с клубного чемпионата мира

Гвардиола отреагировал на вылет «Манчестер Сити» с клубного чемпионата мира
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Главный тренер «Манчестер Сити» высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу с саудовским «Аль-Хилялем» (3:4).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

«На данном этапе все игры сложные. Мы многое позволяли сопернику, но и сами создали немало моментов. Очень жаль. Всё шло хорошо, и я не смогу словами выразить свою благодарность игрокам и сотрудникам клуба. Мы отдали всё, что у нас было», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Отметим, что «Ман Сити» лишился последнего шанса на трофей в 2025 году, проиграв «Аль-Хилялю». Ранее «горожане» уступили в финале Кубка Англии, в 1/8 финала Кубка лиги, в АПЛ «Сити» занял третье место, а в Лиге чемпионов вылетел от «Реала» в стыковых матчах.

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