Гвардиола отреагировал на вылет «Манчестер Сити» с клубного чемпионата мира

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу с саудовским «Аль-Хилялем» (3:4).

«На данном этапе все игры сложные. Мы многое позволяли сопернику, но и сами создали немало моментов. Очень жаль. Всё шло хорошо, и я не смогу словами выразить свою благодарность игрокам и сотрудникам клуба. Мы отдали всё, что у нас было», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Отметим, что «Ман Сити» лишился последнего шанса на трофей в 2025 году, проиграв «Аль-Хилялю». Ранее «горожане» уступили в финале Кубка Англии, в 1/8 финала Кубка лиги, в АПЛ «Сити» занял третье место, а в Лиге чемпионов вылетел от «Реала» в стыковых матчах.