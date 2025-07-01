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Тренер «Партизана» высказался о переходе Стефана Ковача в «Балтику»

Тренер «Партизана» высказался о переходе Стефана Ковача в «Балтику»
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Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич высказался о переходе боснийского полузащитника Стефана Ковача в калининградскую «Балтику». Футболист перешёл в российский клуб из стана чёрно-белых на постоянной основе.

«Стефан Ковач был очень важен для нас в прошлом сезоне, я надеюсь, у него всё получится в «Балтике», — сказал Благоевич в эфире «Матч ТВ».

Ковач является воспитанником академии «Црвены Звезды». В августе минувшего года «Партизан» выкупил права на полузащитника. В составе сербской команды Ковач принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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