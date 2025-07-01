Форвард «Флуминенсе» Кано поделился эмоциями от гола в ворота «Интера»

37-летний нападающий бразильского «Флуминенсе» Херман Кано поделился эмоциями от своего гола, забитого в ворота миланского «Интера» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась победой южноамериканского клуба со счётом 2:0.

«Я так счастлив, что смог забить гол, который был очень важен для нас, чтобы продолжать свой рост в игре. Это был розыгрыш, который начался на фланге, затем последовал навес в штрафную, в которой вратарь не был уверен, выходить ему или нет. Я смог войти туда и забить головой. Так что я очень рад голу и выходу в четвертьфинал», — приводит слова Кано официальный сайт ФИФА.

«Флуминенсе» в 1/4 финала встретится с саудовским «Аль-Хилялем». Также известны первые пары четвертьфинала клубного ЧМ: «Палмейрас» — «Челси» и «Бавария» — «ПСЖ».