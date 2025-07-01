Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд, скорее всего, позвал вратаря «Аль-Хиляля» Буну в «Манчестер Сити» после матча КЧМ

Холанд, скорее всего, позвал вратаря «Аль-Хиляля» Буну в «Манчестер Сити» после матча КЧМ
Комментарии

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, судя по всему, пригласил голкипера «Аль-Хиляля» Яссина Буну в английский клуб после проигранного матча 1/8 финала клубного чемпионата мира. Об этом сообщает City Report в социальной сети X.

34-летний Буну выступает за «Аль-Хиляль» с 2023 года. По завершении игры с «Ман Сити» Яссин обменялся репликами с Холандом, футболисты обнялись, и Эрлинг, видимо, что-то предложил марокканскому голкиперу.

Фото: Кадр трансляции

Отметим, что «Ман Сити» лишился последнего шанса на трофей в 2025 году, проиграв «Аль-Хилялю». Ранее «горожане» уступили в финале Кубка Англии, в 1/8 финала Кубка лиги, в АПЛ «Сити» занял третье место, а в Лиге чемпионов вылетел от «Реала» в стыковых матчах.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» не выиграл и не выиграет ни одного трофея в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android