Холанд, скорее всего, позвал вратаря «Аль-Хиляля» Буну в «Манчестер Сити» после матча КЧМ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, судя по всему, пригласил голкипера «Аль-Хиляля» Яссина Буну в английский клуб после проигранного матча 1/8 финала клубного чемпионата мира. Об этом сообщает City Report в социальной сети X.

34-летний Буну выступает за «Аль-Хиляль» с 2023 года. По завершении игры с «Ман Сити» Яссин обменялся репликами с Холандом, футболисты обнялись, и Эрлинг, видимо, что-то предложил марокканскому голкиперу.

Фото: Кадр трансляции

Отметим, что «Ман Сити» лишился последнего шанса на трофей в 2025 году, проиграв «Аль-Хилялю». Ранее «горожане» уступили в финале Кубка Англии, в 1/8 финала Кубка лиги, в АПЛ «Сити» занял третье место, а в Лиге чемпионов вылетел от «Реала» в стыковых матчах.