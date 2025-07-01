Форвард «Аль-Насра» Дуран продолжит карьеру в «Фенербахче» — Романо

Колумбийский нападающий Джон Дуран продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». Форвард перейдёт в стамбульский клуб из «Аль-Насра» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка полностью согласована. «Аль-Наср» отпустил Дурана в аренду с полным сохранением зарплаты до июня 2026 года. Отмечается, что форвард принял решение о переходе в «Фенербахче» после того, как директор клуба Девин Озен приехал для переговоров в Колумбию.

Джон Дуран забил восемь голов в 13 матчах саудовской Про-Лиги, но при этом подешевел на € 5 млн по оценке Transfermarkt. Итоговая оценочная стоимость игрока составила € 35 млн.

21-летний колумбиец перешёл в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе 2025 года за € 77 млн. Его зарплата в Саудовской Аравии составляет $ 22 млн (€ 18,8 млн) в год.