В FIFPro призвали увеличить перерыв в матчах КЧМ-2025 из-за сильной жары

Доктор Винсент Гуттебарж, являющийся директором медицинского департамента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), заявил что перерывы между таймами на клубном чемпионате мира — 2025, проходящем в США, следует продлить с 15 до 20 минут из-за сильной жары. Отмечается, что температура воздуха на турнире достигает 40 градусов.

«Охлаждающий перерыв обычно длится три минуты, и они предназначены для снижения температуры игрока с помощью льда. Но у нас нет доказательств относительно оптимальной продолжительности охлаждающего перерыва. 15-минутного интервала может быть недостаточно для снижения внутренней температуры. Поэтому проводится много исследований альтернативных стратегий смягчения, и может оказаться, что 20-минутный перерыв имеет значение. Было показано, что это работает в лабораторных условиях. Вместе с национальным союзом игроков Португалии мы собираемся протестировать такую ​​стратегию в августе», — приводит слова Гуттебаржа The Guardian.