«Зенит» поздравил Малкома с победой «Аль-Хиляля» над «Ман Сити» и выходом в 1/4 финала КЧМ
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила вингера саудовского «Аль-Хиляля» Малкома с победой над английским «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира и выходом в четвертьфинал турнира. Малком забил один из голов «Аль-Хиляля» в этой встрече. Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год и четыре раза выигрывал РПЛ в составе сине-бело-голубых.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9' 1:1 Леонардо – 46' 1:2 Малком – 52' 2:2 Холанд – 55' 2:3 Кулибали – 94' 3:3 Фоден – 104' 3:4 Леонардо – 112'
«Начинаем этот день с важного сообщения: Малком — в 1/4 КЧМ! «Аль-Хиляль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 4:3, а Малком забил гол на 52-й минуте! Поздравляем и желаем удачи, Малки», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.
В четвертьфинале КЧМ «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе».
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