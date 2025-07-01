«Зенит» поздравил Малкома с победой «Аль-Хиляля» над «Ман Сити» и выходом в 1/4 финала КЧМ

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила вингера саудовского «Аль-Хиляля» Малкома с победой над английским «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира и выходом в четвертьфинал турнира. Малком забил один из голов «Аль-Хиляля» в этой встрече. Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год и четыре раза выигрывал РПЛ в составе сине-бело-голубых.

«Начинаем этот день с важного сообщения: Малком — в 1/4 КЧМ! «Аль-Хиляль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 4:3, а Малком забил гол на 52-й минуте! Поздравляем и желаем удачи, Малки», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В четвертьфинале КЧМ «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе».