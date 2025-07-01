Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 1 июля

1 июля пройдёт один матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025. Ещё одна встреча состоится в ночь на 2 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 на 1 июля (время — московское):

22:00.«Реал» — «Ювентус»;

4:00. «Боруссия» — «Монтеррей».

На текущий момент в четвертьфинал соревнования уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. После завершения группового этапа борьбу за титул в формате плей-офф из одного матча продолжают 16 клубов, занявших первые и вторые места в своих квартетах.