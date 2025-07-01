Стала известна повестка общего собрания РПЛ, которое состоится 1 июля

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала в своём телеграм-канале повестку общего собрания, которое состоится сегодня, 1 июля. Начало заседания запланировано на 12:00 мск.

Повестка заседания общего собрания РПЛ:

1. о Стратегии развития АФК «РПЛ» 2030;

2. о модели распределения доходов и расходов АФК «РПЛ» на сезон-2025/2026;

3. об избрании членов Правления АФК «РПЛ.

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов.