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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский станет игроком «Сочи» — источник

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский станет игроком «Сочи» — источник
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Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский перейдёт в «Сочи» на правах аренды до лета 2026 года, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, во второй половине прошлого сезона Зиньковский играл за «Крылья Советов» на правах аренды. Он провёл в составе самарцев 11 матчей и отдал один результативный пас. Летом 2022 года полузащитник переходил в стан «Спартака» именно из самарской команды.

Действующий контракт 29-летнего российского хавбека с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 2,5 млн.

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