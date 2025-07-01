Вратарь «ОФК Белград» Попович: матч с «Динамо» — игра между братьями

Вратарь «ОФК Белград» Балше Попович высказался по итогам встречи с московским «Динамо». Накануне состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Победу со счётом 4:0 одержали футболисты московского клуба.

«Прошёл отличный матч между двумя клубами. Я бы даже сказал, братьями. Отличная организация. Мне понравилась поддержка всех болельщиков «Динамо» и Сербии.

У «Динамо» очень хороший уровень. Для нас этот матч — плюс в топ, чтобы посмотреть, на каком уровне мы находимся. «Динамо» хорош в РПЛ. Для нас эти игры, как европейские соревнования», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.