Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «ОФК Белград» Попович: матч с «Динамо» — игра между братьями

Вратарь «ОФК Белград» Попович: матч с «Динамо» — игра между братьями
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «ОФК Белград» Балше Попович высказался по итогам встречи с московским «Динамо». Накануне состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Победу со счётом 4:0 одержали футболисты московского клуба.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Осипенко – 8'     2:0 Гладышев – 21'     3:0 Гагнидзе – 83'     4:0 Скопинцев – 85'    

«Прошёл отличный матч между двумя клубами. Я бы даже сказал, братьями. Отличная организация. Мне понравилась поддержка всех болельщиков «Динамо» и Сербии.

У «Динамо» очень хороший уровень. Для нас этот матч — плюс в топ, чтобы посмотреть, на каком уровне мы находимся. «Динамо» хорош в РПЛ. Для нас эти игры, как европейские соревнования», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Динамо» разгромило сербов на Братском кубке. Гладышев забил в стиле Аршавина-2008! Видео
«Динамо» разгромило сербов на Братском кубке. Гладышев забил в стиле Аршавина-2008! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android