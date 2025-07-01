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«Это был праздник для России!» Гранат вспомнил победу над Испанией на ЧМ-2018

«Это был праздник для России!» Гранат вспомнил победу над Испанией на ЧМ-2018
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Бывший российский футболист Владимир Гранат вспомнил победу национальной команды над сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Сегодня, 1 июля, исполняется семь лет со дня той игры.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
3 : 4
Россия
1:0 Игнашевич – 12'     1:1 Дзюба – 41'    

«Жаль, что эмоции от победы над Испанией с каждым годом уже всё больше притупляются. Но всё равно положительные и яркие чувства остаются. Это был действительно праздник для страны! Мы сыграли так, насколько только могла та сборная России противостоять Испании. Выполнили план на матч и благодаря фееричный игре Игоря Акинфеева добыли победу.

Когда мы летели в Москву из Самары, параллельно проходили последние матчи групп. Разговаривали между собой и думали: лучше бы на сборную Португалии вышли. Это тоже суперкоманда, но всё-таки Испания по составу сильнее, несмотря на Криштиану Роналду. Но Черчесов говорил: Испания — это команда без тренера. К турниру готовил один, а потом его убрали, и на чемпионат мира уже пришёл Фернандо Йерро. Если судить по результату, становится понятно, что Станислав Саламович был прав.

В моей карьере было два самых ярких матча. Один из них — победа «Ростова» над «Баварией. Второй — конечно же, тот самый с Испанией», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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