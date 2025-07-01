Калиду Кулибали прокомментировал победу «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити»

Защитник саудовского «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу с английским «Манчестер Сити» (4:3).

«Мы знали, что это будет сложная игра с одной из лучших команд мира, и мы хотели продемонстрировать наши идеи, наш таланты и нашу силу. Мы провели очень хорошую игру, использовали свои шансы. Мы хотели показать, что «Аль Хиляль» обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть здесь, и мы продемонстрировали отличный настрой», — приводит слова Кулибали официальный сайт ФИФА.

В четвертьфинале турнира «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе».