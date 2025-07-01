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Калиду Кулибали прокомментировал победу «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити»

Калиду Кулибали прокомментировал победу «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити»
Getty Images
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Защитник саудовского «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу с английским «Манчестер Сити» (4:3).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

«Мы знали, что это будет сложная игра с одной из лучших команд мира, и мы хотели продемонстрировать наши идеи, наш таланты и нашу силу. Мы провели очень хорошую игру, использовали свои шансы. Мы хотели показать, что «Аль Хиляль» обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть здесь, и мы продемонстрировали отличный настрой», — приводит слова Кулибали официальный сайт ФИФА.

В четвертьфинале турнира «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе».

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