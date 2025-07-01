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Агент Даку заработает около 150 млн рублей на переподписании контракта албанца с «Рубином»

Агент Даку заработает около 150 млн рублей на переподписании контракта албанца с «Рубином»
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Футбольный агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, заработает около 150 млн рублей на переподписании контракта албанского форварда с казанским клубом. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По данным источника, одним из условий договора стала выплата комиссии посреднику в € 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что соглашение с 27-летним футболистом будет рассчитано до 2028 года. Зарплата Даку составит € 3 млн за сезон. В минувшем сезоне Мирлинд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами.

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