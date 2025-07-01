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«Я если не дедушка, то папа для них». 37‑летний Натхо — о молодых игроках «Партизана»

«Я если не дедушка, то папа для них». 37‑летний Натхо — о молодых игроках «Партизана»
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37‑летний полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо высказался о разнице в возрасте со многими партнёрами по команде, а также заявил, что старается передать одноклубникам свой опыт.

«Я если не дедушка, то папа для них. У нас в команде много ребят, кто по возрасту, как мои сыновья. И это замечательно. А я всего лишь стараюсь передать им весь свой опыт, чтобы они прогрессировали и дальше», — сказал Натхо в эфире «Матч ТВ».

«Партизан» примет участие в Братском кубке, который проходит с 30 июня по 5 июля. В этом соревновании также выступают московские ЦСКА и «Динамо» и ОФК. Сегодня, 1 июля, «Партизан» сыграет с армейцами.

Напомним, Бибрас Натхо защищал цвета казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год. Затем футболист на полгода уехал из РПЛ, после чего присоединился к московскому ЦСКА. В стане армейцев он выступал до конца сезона-2017/2018.

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