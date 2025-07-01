«Горжусь своей командой». 40-летний Тьяго Силва — о победе «Флуминенсе» над «Интером»
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40-летний защитник бразильского «Флуминенсе» Тьяго Силва высказался о победе над миланским «Интером» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась победой южноамериканского клуба со счётом 2:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 3' 0:2 Перейра ду Насименту – 90+3'
«Я думаю, что мы очень хорошо выступаем в этом соревновании, нелегко играть против европейских команд, но у нас другая мотивация. Я очень горжусь своей командой и собой, потому что 10 дней назад у меня была травма подколенного сухожилия. Сегодня было нелегко играть.
Теперь нам нужно хорошо восстановиться, потому что через три-четыре дня нам снова придётся выступать. Я не молод, понимаете? Так что мне нужно хорошо восстановиться», — приводит слова Силвы официальный сайт ФИФА.
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