«Горжусь своей командой». 40-летний Тьяго Силва — о победе «Флуминенсе» над «Интером»

40-летний защитник бразильского «Флуминенсе» Тьяго Силва высказался о победе над миланским «Интером» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась победой южноамериканского клуба со счётом 2:0.

«Я думаю, что мы очень хорошо выступаем в этом соревновании, нелегко играть против европейских команд, но у нас другая мотивация. Я очень горжусь своей командой и собой, потому что 10 дней назад у меня была травма подколенного сухожилия. Сегодня было нелегко играть.

Теперь нам нужно хорошо восстановиться, потому что через три-четыре дня нам снова придётся выступать. Я не молод, понимаете? Так что мне нужно хорошо восстановиться», — приводит слова Силвы официальный сайт ФИФА.