Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Панченко — о меме со Слуцким: иногда попадается, с улыбкой отношусь к нему

Панченко — о меме со Слуцким: иногда попадается, с улыбкой отношусь к нему
Комментарии

Экс-футболист ПФК ЦСКА Кирилл Панченко высказался о знаменитом меме с участием себя и Леонида Слуцкого. На нём было изображено, как Слуцкий выпускает игрока на поле на семь секунд и даёт ему установку: «Устрой на поле настоящий ад, разгроми тут всё!».

— Ваш выход за «Динамо» в матче с ОФК заставил вспомнить мем с участием Слуцкого и вас. Как часто натыкаетесь на него?
— Это юмор. Если любого футболиста любой команды попросят выйти на две минуты в матче Лиги чемпионов, но над ним будут смеяться, все согласятся появиться на поле. С улыбкой отношусь к этому мему. Не часто его вспоминаю, но иногда попадается — и улыбаюсь, — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Динамо» разгромило сербский клуб в Москве! И красиво проводило Панченко. LIVE
Live
«Динамо» разгромило сербский клуб в Москве! И красиво проводило Панченко. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android