Панченко — о меме со Слуцким: иногда попадается, с улыбкой отношусь к нему

Экс-футболист ПФК ЦСКА Кирилл Панченко высказался о знаменитом меме с участием себя и Леонида Слуцкого. На нём было изображено, как Слуцкий выпускает игрока на поле на семь секунд и даёт ему установку: «Устрой на поле настоящий ад, разгроми тут всё!».

— Ваш выход за «Динамо» в матче с ОФК заставил вспомнить мем с участием Слуцкого и вас. Как часто натыкаетесь на него?

— Это юмор. Если любого футболиста любой команды попросят выйти на две минуты в матче Лиги чемпионов, но над ним будут смеяться, все согласятся появиться на поле. С улыбкой отношусь к этому мему. Не часто его вспоминаю, но иногда попадается — и улыбаюсь, — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.