Тренер «Фламенго» Филипе Луис оценил выступление команды на КЧМ-2025

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис оценил выступление бразильской команды на клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в США. Красно-чёрные дошли до стадии 1/8 финала турнира, где уступили «Баварии» (2:4).

— Мне обидно проигрывать. Это турнир, где мы хорошо выступали, хорошо играли. Придерживались нашей философии. Однако мы столкнулись с таким гигантским соперником, как «Бавария», который был лучше и заслуживал пройти дальше. Но я очень горжусь тем, что «Фламенго» сделал на этом клубном чемпионате мира.

— Является ли этот чемпионат мира шагом вперёд в вашем развитии?

— Я очень чётко понимаю, как должна играть моя команда, как я хочу видеть своих игроков на поле, какова модель игры… Чётко представляю себе всё это и то, как нужно работать, чтобы добиться этого. Сейчас цель на будущее заключается в том, чтобы я был очень счастлив здесь, в клубе, где я закончил карьеру, в клубе, который дал мне возможность стать тренером. Это ответственность, и на данный момент мы хорошо справляемся и усердно работаем, — приводит слова Луиса Marca.