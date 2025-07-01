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Тренер «Фламенго» Филипе Луис оценил выступление команды на КЧМ-2025

Тренер «Фламенго» Филипе Луис оценил выступление команды на КЧМ-2025
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Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис оценил выступление бразильской команды на клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в США. Красно-чёрные дошли до стадии 1/8 финала турнира, где уступили «Баварии» (2:4).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Пульгар – 6'     0:2 Кейн – 10'     1:2 Жерсон – 33'     1:3 Горецка – 41'     2:3 Жоржиньо – 54'     2:4 Кейн – 73'    

— Мне обидно проигрывать. Это турнир, где мы хорошо выступали, хорошо играли. Придерживались нашей философии. Однако мы столкнулись с таким гигантским соперником, как «Бавария», который был лучше и заслуживал пройти дальше. Но я очень горжусь тем, что «Фламенго» сделал на этом клубном чемпионате мира.

— Является ли этот чемпионат мира шагом вперёд в вашем развитии?
— Я очень чётко понимаю, как должна играть моя команда, как я хочу видеть своих игроков на поле, какова модель игры… Чётко представляю себе всё это и то, как нужно работать, чтобы добиться этого. Сейчас цель на будущее заключается в том, чтобы я был очень счастлив здесь, в клубе, где я закончил карьеру, в клубе, который дал мне возможность стать тренером. Это ответственность, и на данный момент мы хорошо справляемся и усердно работаем, — приводит слова Луиса Marca.

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