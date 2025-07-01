Игрок «Аль-Хиляля» Леонардо: когда забивал дубль «Манчестер Сити», думал о маме
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу с английским «Манчестер Сити» (4:3). Футболист забил в этой встрече два гола.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9' 1:1 Леонардо – 46' 1:2 Малком – 52' 2:2 Холанд – 55' 2:3 Кулибали – 94' 3:3 Фоден – 104' 3:4 Леонардо – 112'
«Последние два месяца прошли для меня непросто. Моя мама провела 70 дней в отделении интенсивной терапии. Слава богу, сегодня с ней всё в порядке. Когда я забил те два гола, я подумал о ней. Она смогла посмотреть матч. Мы должны думать о наших семьях — людях, которые хотят для нас самого лучшего. Если бы они не наблюдали за нами, меня бы здесь сегодня не было», — приводит слова Леонардо официальный сайт ФИФА.
В четвертьфинале турнира «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе».
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