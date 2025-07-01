Игрок «Аль-Хиляля» Леонардо: когда забивал дубль «Манчестер Сити», думал о маме

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу с английским «Манчестер Сити» (4:3). Футболист забил в этой встрече два гола.

«Последние два месяца прошли для меня непросто. Моя мама провела 70 дней в отделении интенсивной терапии. Слава богу, сегодня с ней всё в порядке. Когда я забил те два гола, я подумал о ней. Она смогла посмотреть матч. Мы должны думать о наших семьях — людях, которые хотят для нас самого лучшего. Если бы они не наблюдали за нами, меня бы здесь сегодня не было», — приводит слова Леонардо официальный сайт ФИФА.

В четвертьфинале турнира «Аль-Хиляль» сыграет с бразильским «Флуминенсе».