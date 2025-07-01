Владимир Гранат: уверен, в будущем сборная России сможет превзойти результат ЧМ-2018

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что в будущем сборная России смогла бы превзойти свой результат на чемпионате мира 2018 года. Тогда российская национальная команда дошла до четвертьфинала мундиаля, где уступила Хорватии.

«Надеюсь, что у сборной России получится повторить результат ЧМ-2018. У нас есть талантливые футболисты. Хотелось бы, чтобы нас скорее пустили на международную арену — тогда мы проверим свой уровень. Но я уверен, что в будущем это достижение будет возможно даже превзойти», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.