«Крылья Советов» не смогли обыграть «КАМАЗ» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «КАМАЗ», выступающий в Мелбет Первой лиге. Команды играли на поле стадиона «УТБ «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 34-й минуте. Отличился нападающий «КАМАЗа» Даниил Моторин. Самарцы забили ответный мяч на 76-й минуте. Удар с 11-метровой отметки успешно реализовал форвард Владимир Игнатенко.

«Крылья Советов» завершили прошлый сезон на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. Командой руководил Игорь Осинькин, которого этим летом на посту главного тренера сменил Магомед Адиев. КАМАЗ занял 11-е место в Первой лиге, набрав 38 очков.