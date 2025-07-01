«Мы вознесли Бразилию на вершину мира». Игрок «Флуминенсе» — о победе над «Интером»

37-летний нападающий бразильского «Флуминенсе» Херман Кано высказался о победе над миланским «Интером» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась победой южноамериканского клуба со счётом 2:0.

«Мы играем в одной из лучших лиг мира. Для меня Бразилия — одна из лучших. Мы очень конкурентоспособны и находимся здесь, потому что верим в работу, которую ежедневно выполняем как команда. Верим, что можем добиться больших успехов, и сегодня мы вознесли Бразилию на вершину мира, потому что смогли выйти в четвертьфинал такого сложного соревнования. Я должен поздравить всех своих товарищей по команде, потому что мы приложили все усилия», — приводит слова Кано официальный сайт ФИФА.

«Флуминенсе» в 1/4 финала встретится с саудовским «Аль-Хилялем». Также известны первые пары четвертьфинала клубного ЧМ: «Палмейрас» — «Челси» и «Бавария» — «ПСЖ».