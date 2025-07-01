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В РФС высказались о давлении на тренера ЦСКА Челестини из-за работы в России

В РФС высказались о давлении на тренера ЦСКА Челестини из-за работы в России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что осуждает критику главного тренера ЦСКА Фабио Челестини из-за работы в российской команде.

«Осуждаю такое давление на тренера. Это неправильно. Футбол и спорт должны быть вне политики. Такие случаи подтверждают, что футбол становится инструментом политического давления. Конечно, так быть не должно», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее издание L'Équipe со ссылкой на Blick сообщило, что законодательство Швейцарии и Испании, в которой проживает Челестини, запрещает получать вознаграждение от экономического субъекта, находящегося под санкциями Европейского союза, к которым относится банк ВЭБ, финансирующий ЦСКА. В связи с этим тренеру якобы грозит до пяти лет тюрьмы в Швейцарии и до шести — в Испании, если он поедет в одну из этих стран с зарплатой, полученной в российском клубе.

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