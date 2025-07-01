«Для нас это просто бумажка». В РФС высказались о результатах полиграфа Писарского

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о том, что нападающий «Сочи» Владимир Писарский, обвинённый ранее в ставке на матч, в котором принимал участие, прошёл проверку на полиграфе.

«Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит с результатами полиграфа. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришёл с результатами своего полиграфа. Для нас это просто бумажка», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

По данным СМИ, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2). При счёте 1:0 в пользу своей команды Писарский совершил опрометчивый и грубый фол в центре поля. Нападающий получил прямую красную карточку на 35-й минуте встречи, после чего его команда проиграла.