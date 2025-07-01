В «Сьоне» высказались о будущем Антона Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что швейцарский клуб не получал предложений о переходе атакующего полузащитника Антона Миранчука. Функционер отметил, что хотел бы сохранить российского хавбека в команде.

«По Антону Миранчуку нет ни одного предложения ни от российских, ни от зарубежных клубов. Думаю, он останется с нами. Лично я бы очень хотел, чтобы Антон остался в «Сьоне». Он — лидер команды», — приводит слова Константина Sport24.

29-летний Миранчук присоединился к «Сьону» в сентябре 2024 года в качестве свободного агента. В сезоне-2024/2025 Антон принял участие в 24 матчах швейцарской Суперлиги, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 1394 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.