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В ПФК ЦСКА сообщили о смерти воспитанника академии и сотрудника клуба

В ПФК ЦСКА сообщили о смерти воспитанника академии и сотрудника клуба
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Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о смерти воспитанника академии Георгия Кодзаева, который работал скаутом в селекционном отделе клуба. Кодзаеву было 27 лет, в структуре ЦСКА он работал с 2021 года. Карьеру футболиста Георгий завершил в 2021-м.

«Сегодня после длительной болезни не стало воспитанника нашей академии и сотрудника ПФК ЦСКА Георгия Кодзаева. Гоша работал скаутом в селекционном отделе клуба. Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем. Руководство и коллектив ПФК ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Гоши», — сказано в сообщении пресс-службы армейцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

ЦСКА завершил прошлый сезон Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Кроме того, армейцы выиграли Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале турнира «Ростов».

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