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Рахимич: ЦСКА повезло, что «Партизан» всегда готов сыграть — это хороший соперник

Рахимич: ЦСКА повезло, что «Партизан» всегда готов сыграть — это хороший соперник
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Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич высказался о предстоящем матче армейцев с «Партизаном». Сегодня, 1 июля, московский ПФК ЦСКА в матче Братского кубка встретится с белградским «Партизаном». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Партизан» — очень хороший соперник для ЦСКА в Братском кубке. Новый тренер посмотрит на команду, лучше узнает сильные стороны игроков. Поймёт, что и как можно строить, выделит новые требования. ЦСКА повезло, что есть «Партизан» — один из сильнейших клубов Сербии, который всегда готов сыграть хороший для подготовки товарищеский матч», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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