Рахимич: ЦСКА повезло, что «Партизан» всегда готов сыграть — это хороший соперник

Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич высказался о предстоящем матче армейцев с «Партизаном». Сегодня, 1 июля, московский ПФК ЦСКА в матче Братского кубка встретится с белградским «Партизаном». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Партизан» — очень хороший соперник для ЦСКА в Братском кубке. Новый тренер посмотрит на команду, лучше узнает сильные стороны игроков. Поймёт, что и как можно строить, выделит новые требования. ЦСКА повезло, что есть «Партизан» — один из сильнейших клубов Сербии, который всегда готов сыграть хороший для подготовки товарищеский матч», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.