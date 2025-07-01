Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС не исключили, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона

В РФС не исключили, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС пока не готов озвучить решение по ситуации с «Торпедо». Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и генерального директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Первой лиги.

«Департамент защиты игры ещё не завершил расследование по «Торпедо». Все возможности для проверки немного ограничены, поскольку обвиняемые лица находятся под арестом, не могут прийти в РФС, дать показания. Для нас идеально было бы принять решение за семь дней до начала соревнований. «Торпедо» может покинуть чемпионат во время сезона», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

Материалы по теме
В РФС высказались о давлении на тренера ЦСКА Челестини из-за работы в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android