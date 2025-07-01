В РФС не исключили, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС пока не готов озвучить решение по ситуации с «Торпедо». Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и генерального директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Первой лиги.

«Департамент защиты игры ещё не завершил расследование по «Торпедо». Все возможности для проверки немного ограничены, поскольку обвиняемые лица находятся под арестом, не могут прийти в РФС, дать показания. Для нас идеально было бы принять решение за семь дней до начала соревнований. «Торпедо» может покинуть чемпионат во время сезона», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».