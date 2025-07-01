Васютин назвал лучшего вратаря РПЛ по итогам сезона

Вратарь «Акрона» Александр Васютин рассказал, кого считает лучшим вратарём Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. Он выделил Станислава Агкацева из «Краснодара».

«Станислав Агкацев очень классный сезон провёл. У него были и спасения, которые влияли на исход матча, например, в Махачкале. Он — лучший вратарь сезона», — сказал Васютин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко. Станислав Агкацев принял участие во всех 30 матчах турнира, пропустил 23 мяча и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.