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Дзюба объяснил, в чём мотивация Овечкина продолжать карьеру после побитого рекорда Гретцки

Дзюба объяснил, в чём мотивация Овечкина продолжать карьеру после побитого рекорда Гретцки
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о мотивации Александра Овечкина и своей собственной — продолжать карьеру после достижения исторических рекордов. Дзюба в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, Овечкин — лучшим снайпером НХЛ.

«В чём мотивация продолжать карьеру мне и Овечкину? Мы спорту уделили всё своё детство, молодость и всю свою зрелость. Поэтому сейчас играем просто за своё наследие, получаем от этого удовольствие», — приводит слова Дзюбы информационное агентство ТАСС.

Напомним, 39-летнему Александру Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 240 голов за профессиональную карьеру.

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