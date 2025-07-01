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Форвард «Боруссии» Гирасси: не могу дождаться, когда сыграю с Серхио Рамосом

Форвард «Боруссии» Гирасси: не могу дождаться, когда сыграю с Серхио Рамосом
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси высказался о предстоящем матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 с мексиканским «Монтерреем», а также поделился ожиданиями от встречи с защитником североамериканской команды Серхио Рамосом. Игра пройдёт 2 июля в 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет мой первый раз, когда я сыграю против Рамоса. Не могу дождаться. Возраст — не проблема, потому что вы также видите Тьяго Силву, которому 40, но он всё ещё играет очень хорошо. Это будет отличный матч. Серхио Рамос — отличный защитник. Он всё ещё доказывает это.

Моя цель — забивать в каждом матче, независимо от соперника. Будь то «Барселона» или в Бундеслиге, я стараюсь забивать в каждом матче. К сожалению, это не всегда возможно. Но когда выхожу на поле, я хочу забивать голы. Всегда стараюсь сохранять уверенность. Нас ждут трудные матчи. Далее нам предстоит игра 1/8 финала с хорошей командой из Монтеррея. Нам придётся выложиться по полной, чтобы победить. Нам нужно будет сыграть в полную силу», — приводит слова Гирасси официальный сайт ФИФА.

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