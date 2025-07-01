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Григорян заявил, что увидел плюсы Карпина в «Динамо» по ходу игры бело-голубых с ОФК

Григорян заявил, что увидел плюсы Карпина в «Динамо» по ходу игры бело-голубых с ОФК
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Российский футбольный тренер Александр Григорян высказался по итогам игры Братского кубка между московским «Динамо» и сербским ОФК (4:0). Григорян отметил, что уже увидел плюсы главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Осипенко – 8'     2:0 Гладышев – 21'     3:0 Гагнидзе – 83'     4:0 Скопинцев – 85'    

«От «Динамо» очень хорошее впечатление, но от ОФК — ужасное. В первом тайме мы уже увидели плюсы Карпина в «Динамо». Принципы игры точно такие же, как в «Ростове», есть адаптированные к его правилам футболисты: Осипенко и Глебов. В атаке, в прессинге, в позиционной обороне — все те же самые принципы, как и в «Ростове». Но появилась позиционная атака, так как подбор игроков у «Динамо», естественно, предполагает, что эти ребята могут взаимодействовать и не спешить», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Динамо» и ОФК состоялся накануне, 30 июня. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра работал Антон Фролов (Москва). Победу со счётом 4:0 одержали футболисты московского клуба.

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