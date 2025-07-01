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Тренер «Фламенго» Филипе Луис ответил на вопрос о возможно назначении в «Атлетико»

Тренер «Фламенго» Филипе Луис ответил на вопрос о возможно назначении в «Атлетико»
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Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис, ранее выступавший за мадридский «Атлетико», ответил на вопрос о своём возможном назначении в испанский клуб, а также высказался о нынешнем наставнике матрасников Диего Симеоне.

— При всём уважении к Симеоне, есть ли в ваших планах возглавить «Атлетико»?
— Симеоне — лучший тренер в истории мадридского «Атлетико», и он будет здесь столько, сколько захочет.

— Вы разговаривали с ним в последнее время?
— Да, мы разговаривали во время клубного чемпионата мира. Мы всегда на связи. Я задаю ему много вопросов, — приводит слова Луиса Marca.

Ранее в СМИ появилась информация, что Филипе Луис рассматривается как один из основных кандидатов на пост главного тренера на случай, если Диего Симеоне решит покинуть команду. Бразилец провёл восемь сезонов в составе «Атлетико» в качестве игрока и остаётся фигурой, пользующейся уважением в клубе.

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