Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ опубликовала состав членов правления на следующий сезон

РПЛ опубликовала состав членов правления на следующий сезон
Комментарии

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала в своём телеграм-канале состав членов правления на сезон-2025/2026. Туда вошли Александр Алаев (президент РПЛ), Евгений Мележиков (исполнительный директор), Максим Погорелов (заместитель генерального директора и исполнительный директор «Зенита»), Павел Пивоваров (генеральный директор «Динамо»), Алексей Рыскин (спортивный директор «Ростова»), Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА), Ахмед Айдамиров (генеральный директор «Ахмата»).

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов.

Материалы по теме
В РФС не исключили, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android