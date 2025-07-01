Генсек РФС — о ситуации с Писарским: нет оснований полагать, что «Сочи» не выступит в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, может ли футбольный клуб «Сочи» лишиться места в Российской Премьер-Лиги из-за скандала с нападающим клуба Владимиром Писарским, обвинённом ранее в ставке на матч, в котором принимал участие.

— Возможно ли, что «Сочи» не сыграет в РПЛ, если будет доказана вина Писарского?

— При определённых обстоятельствах, когда осуществляется коллективный сговор, существует перенос ответственности физического лица на юридическое, как было с делом «Чайки». В ситуации, когда проступок физического лица будет доказан, санкции не могут применяться к юридическому лицу.

Чтобы перенести ответственность на юридическое лицо, в деле должно быть очень много разных обстоятельств. Например, что Писарский с гендиректором «Сочи» договорились, что он что‑то сделает на поле и вне поля. Должна быть доказана вина руководства.

— «Сочи» и «Торпедо» сыграют в РПЛ?

— По «Сочи» нет оснований полагать, что нет, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

По данным СМИ, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2). При счёте 1:0 в пользу своей команды Писарский совершил опрометчивый и грубый фол в центре поля. Нападающий получил прямую красную карточку на 35-й минуте встречи, после чего его команда проиграла.

Напомним, «Сочи» пробился в Российскую Премьер-Лигу, обыграв в стыковых матчах «Пари НН» (4:3 по сумме двух встреч). При этом нижегородцы также остались в РПЛ, заменив «Химки».