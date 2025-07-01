Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил соперников и расписание матчей на второй летний сбор

«Локомотив» объявил соперников и расписание матчей на второй летний сбор
Комментарии

Пресс-служба московского «Локомотива» в клубном телеграм-канале объявила соперников и расписание матчей на второй летний сбор, который пройдёт с 2 по 12 июля.

  • 5 июля, 11:00 мск. «Локомотив» — «Родина-2» (УТБ «Баковка»);
  • 5 июля, 18:00 мск. «Локомотив» — «Торпедо» («РЖД Арена»);
  • 12 июля, 18:00 мск. «Локомотив» — «Динамо» («РЖД Арена»).

Отмечается, что информация о трансляциях и правилах посещения предстоящих матчей будет доступна позже.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом хавбек команды Алексей Батраков был признан лучшим молодым футболистом чемпионата.

Материалы по теме
«Лучший момент — победа над «Спартаком». Как Батраков стал главным молодым игроком РПЛ
Эксклюзив
«Лучший момент — победа над «Спартаком». Как Батраков стал главным молодым игроком РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android