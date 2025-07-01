«Локомотив» объявил соперников и расписание матчей на второй летний сбор

Пресс-служба московского «Локомотива» в клубном телеграм-канале объявила соперников и расписание матчей на второй летний сбор, который пройдёт с 2 по 12 июля.

5 июля, 11:00 мск. «Локомотив» — «Родина-2» (УТБ «Баковка»);

5 июля, 18:00 мск. «Локомотив» — «Торпедо» («РЖД Арена»);

12 июля, 18:00 мск. «Локомотив» — «Динамо» («РЖД Арена»).

Отмечается, что информация о трансляциях и правилах посещения предстоящих матчей будет доступна позже.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом хавбек команды Алексей Батраков был признан лучшим молодым футболистом чемпионата.