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Вратарь «Акрона» рассказал, что даёт команде Дзюба

Вратарь «Акрона» рассказал, что даёт команде Дзюба
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Вратарь «Акрона» Александр Васютин ответил на вопрос о роли Артёма Дзюбы в команде. По его словам, 36-летний форвард даёт тольяттинцам результативные действия, харизму и энергетику.

«Самое главное, что Дзюба даёт голы, передачи, харизму и энергетику. Он максималист и не меняется. Хочет выигрывать всегда, даже на тренировках. В раздевалке это прослеживается. Не важно, к какой встрече мы готовимся, мы выходим, чтобы побеждать. Такова его установка», — рассказал Васютин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Дзюба забил за «Акрон» 10 голов. Его контракт с клубом истекал летом 2025 года, но стороны продлили сотрудничество ещё на сезон.

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