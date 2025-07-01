Сборная России вспомнила «ногу бога» Акинфеева в матче с Испанией на ЧМ-2018

Пресс-служба сборной России вспомнила ключевой момент матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова. В серии послематчевых пенальти россияне оказались сильнее испанцев, голкипер национальной команды России Игорь Акинфеев отразил решающий удар с «точки». Впоследствии в среде болельщиков момент с отражённым пенальти в исполнении вратаря ЦСКА болельщики назвали «ногой бога» Акинфеева. Сегодня, 1 июля, исполняется семь лет со дня игры между Россией и Испанией.

Фото: Скриншот записи в телеграм-канале сборной России по футболу

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. Мундиаль выиграла национальная команда Франции, хорваты заняли второе место.