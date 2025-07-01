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Сборная России вспомнила «ногу бога» Акинфеева в матче с Испанией на ЧМ-2018

Сборная России вспомнила «ногу бога» Акинфеева в матче с Испанией на ЧМ-2018
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Пресс-служба сборной России вспомнила ключевой момент матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова. В серии послематчевых пенальти россияне оказались сильнее испанцев, голкипер национальной команды России Игорь Акинфеев отразил решающий удар с «точки». Впоследствии в среде болельщиков момент с отражённым пенальти в исполнении вратаря ЦСКА болельщики назвали «ногой бога» Акинфеева. Сегодня, 1 июля, исполняется семь лет со дня игры между Россией и Испанией.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
3 : 4
Россия
1:0 Игнашевич – 12'     1:1 Дзюба – 41'    

Фото: Скриншот записи в телеграм-канале сборной России по футболу

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. Мундиаль выиграла национальная команда Франции, хорваты заняли второе место.

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