Тренер «Боруссии» Ковач объяснил, почему 39-летний Рамос всё ещё играет на высоком уровне

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о 39-летнем защитнике мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамосе в преддверии очной встречи в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Игра пройдёт 2 июля в 4:00 мск.

«Он — суперзвезда. Не только он, но и все игроки, которые играют так долго. Это говорит об их менталитете. Они — победители. Они хотят побеждать на каждой тренировке и в каждой игре. Именно по этой причине он до сих пор выступает на высоком уровне. Для меня он — лидер. А как лидер, ты хочешь как можно дольше оставаться на высшей ступени. Это немного забавно, потому что сейчас я тренер, а он всё ещё игрок. Думаю, через несколько лет он тоже станет тренером», — приводит слова Ковача официальный сайт ФИФА.