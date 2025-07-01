Игрок «Реала» Карвахаль рассказал, что облегчило ему процесс восстановления от травмы

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль, вернувшийся к тренировкам со «сливочными», поделился мыслями о своей травме крестообразных связок колена. Срок восстановления испанского футболиста составил девять месяцев.

«Если бы это случилось, когда я был моложе, думаю, я бы переживал гораздо сильнее. Это бы разъедало мой разум. Пока ты не пройдёшь через это, не поймёшь, как это влияет. Но это случилось в зрелом возрасте, когда благодаря моей семье, моим детям у меня гораздо более структурированная жизнь, что облегчило процесс и помогло мне лучше восстановиться. Если бы я был моложе, без жены, я бы больше переживал, сомневался, действительно ли я вернусь на 100%», — приводит слова Карвахаля The Guardian.

Напомним, капитан мадридцев получил серьёзную травму в матче 9-го тура испанской Ла Лиги прошлого сезона между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:0) 5 октября 2024 года. Футболист перенёс операцию, после чего продолжительное время восстанавливался. «Реал» автоматически продлил контракт 33-летнего защитника на сезон.