Вратарь «ОФК Белград» Попович: у «Динамо» стадион прямо как космический корабль
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Вратарь «ОФК Белград» Балша Попович поделился впечатлениями от стадиона московского «Динамо». Накануне состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Победу со счётом 4:0 одержали футболисты московского клуба.
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Осипенко – 8' 2:0 Гладышев – 21' 3:0 Гагнидзе – 83' 4:0 Скопинцев – 85'
«У «Динамо» прекрасный стадион. Прямо как космический корабль. Наверное, это один из лучших стадионов, построенных для прошедшего чемпионата мира по футболу в России», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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