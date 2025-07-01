Вратарь «ОФК Белград» Попович: у «Динамо» стадион прямо как космический корабль

Вратарь «ОФК Белград» Балша Попович поделился впечатлениями от стадиона московского «Динамо». Накануне состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Победу со счётом 4:0 одержали футболисты московского клуба.

«У «Динамо» прекрасный стадион. Прямо как космический корабль. Наверное, это один из лучших стадионов, построенных для прошедшего чемпионата мира по футболу в России», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.