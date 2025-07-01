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«Спартак» объявил о подписании Антона Заболотного

«Спартак» объявил о подписании Антона Заболотного
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Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о подписании нападающего Антона Заболотного, который в прошлом сезоне выступал за подмосковные «Химки».

Заболотный присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт сроком на один сезон.

Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах чемпионата России в составе «Химок». Ранее Заболотный выступал за «Зенит», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.

«Спартак» по итогам прошлого сезона РПЛ занял четвёртое место. В Кубке России команда остановилась за шаг до Суперфинала турнира.

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