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Дмитрий Радченко: у «Зенита» будут новички летом, несмотря на срывы трансферов

Дмитрий Радченко: у «Зенита» будут новички летом, несмотря на срывы трансферов
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на вероятный срыв перехода бразильского полузащитника «Фламенго» Жерсона.

«Если трансфер Жерсона в «Зенит» сорвётся, будет очень плохо — в клубе на него рассчитывают. Мы не знаем, какие были договорённости изначально между клубом и футболистом. А вмешательство агентов — нормальная история. Поверьте мне, у «Зенита» в летнее трансферное окно будут приобретения, несмотря на такие срывы», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появилась информация, что Жерсон принял предложение от «Аль-Насра», сообщив о решении своему штабу, и ясно дал понять, что в нынешних условиях не хочет переезжать в Россию, несмотря на то что это должно было стать его новым направлением.

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