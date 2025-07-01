Генеральный директор «Торпедо» опроверг информацию о давлении на клуб со стороны РФС

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев опроверг информацию о давлении на московский клуб со стороны Российского футбольного союза (РФС).

— А как прокомментируете информацию в телеграм-каналах, что якобы РФС оказывает на «Торпедо» давление с требованием воздержаться от обращений в CAS в случае перевода команды обратно в Первую лигу?

— Мы не чувствуем никакого давления со стороны РФС и не видим для него каких-то причин. У нас, повторюсь, всё по плану, всё стабильно. Работаем каждый день для решения определённых глобальных задач, — сказал Синяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Первой лиги.